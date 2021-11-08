Оператор ГТС України інформує про якість газу в регіонах України у жовтні

Обновлено: Ноябрь 08, 2021. Тэги: ,

Оператор ГТС України інформує про якість газу в регіонах України у жовтні

Середньозважена теплота згоряння природного газу, який подавався споживачам України у жовтні 2021 року, становить 8 223,24 ккал/м3 (при нормі не нижче 7 800 ккал/мвідповідно до Кодексу ГТС).

Повідомляє ОГТСУ.

Паспорти якості та теплота згоряння за областями:

№ пп Область Середньозважена теплота згоряння нижча (ТЗН), ккал/м3 Середньозважена теплота згоряння виша (ТЗВ), ккал/м3
1 Вінницька 8 238 9 124
2 Волинська 8 277 9 166
3 Дніпропетровська 8 265 9 159
4 Донецька 8 185 9 075
5 Житомирська 8 279 9 163
6 Закарпатська 8 195 9 084
7 Запорізька 8 214 9 104
8 Івано-Франківська 8 335 9 230
9 Київська 8 253 9 137
10 Кіровоградська 8 028 8 902
11 Луганська 8 206 9 091
12 Львівська 8 139 8 021
13 Миколаївська 8 204 9 093
14 Одеська 8 166 9 051
15 Полтавська 8 128 8 004
16 Рівненська 8 282 9 167
17 Сумська 8 285 9 172
18 Тернопільська 8 246 9 134
19 Харківська 8 302 9 191
20 Херсонська 8 195 9 087
21 Хмельницька 8 263 9 147
22 Черкаська 8 194 9 075
23 Чернівецька 8 207 9 095
24 Чернігівська 8 248 9 133
м. Київ 8 247 9 129

Раніше Термінал писав, що ГТС України готова транспортувати біометан.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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