Оператор ГТС України інформує про якість газу в регіонах України у жовтні

Середньозважена теплота згоряння природного газу, який подавався споживачам України у жовтні 2021 року, становить 8 223,24 ккал/м3 (при нормі не нижче 7 800 ккал/м3 відповідно до Кодексу ГТС).
Повідомляє ОГТСУ.
Паспорти якості та теплота згоряння за областями:
|№ пп
|Область
|Середньозважена теплота згоряння нижча (ТЗН), ккал/м3
|Середньозважена теплота згоряння виша (ТЗВ), ккал/м3
|1
|Вінницька
|8 238
|9 124
|2
|Волинська
|8 277
|9 166
|3
|Дніпропетровська
|8 265
|9 159
|4
|Донецька
|8 185
|9 075
|5
|Житомирська
|8 279
|9 163
|6
|Закарпатська
|8 195
|9 084
|7
|Запорізька
|8 214
|9 104
|8
|Івано-Франківська
|8 335
|9 230
|9
|Київська
|8 253
|9 137
|10
|Кіровоградська
|8 028
|8 902
|11
|Луганська
|8 206
|9 091
|12
|Львівська
|8 139
|8 021
|13
|Миколаївська
|8 204
|9 093
|14
|Одеська
|8 166
|9 051
|15
|Полтавська
|8 128
|8 004
|16
|Рівненська
|8 282
|9 167
|17
|Сумська
|8 285
|9 172
|18
|Тернопільська
|8 246
|9 134
|19
|Харківська
|8 302
|9 191
|20
|Херсонська
|8 195
|9 087
|21
|Хмельницька
|8 263
|9 147
|22
|Черкаська
|8 194
|9 075
|23
|Чернівецька
|8 207
|9 095
|24
|Чернігівська
|8 248
|9 133
|м. Київ
|8 247
|9 129
Раніше Термінал писав, що ГТС України готова транспортувати біометан.