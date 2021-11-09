2021-11-09: Нафта торгується без чіткої динаміки

Ціни на нафту у вівторок стабільні після двох сесій зростання поспіль, оскільки ухвалення законопроєкту про інфраструктуру в США, китайський експорт та відновлення світової економіки після пандемії підвищили перспективи попиту на пальне.
Про це пише Investing.com.
Ф’ючерси на нафту марки Brent до 09:48 МСК торгувалися практично без змін на рівні $83,43 за барель, марки WTI — близько $81,96 за барель.
«Невідома відповідь на важливе питання, чи зможуть економіки досягти зростання в умовах поточних високих цін або, можливо, за сценарію ще вищих цін», — сказала Луїза Діксон із Rystad Energy.
Аналітики JPMorgan Chase зазначили, що світовий попит на нафту в листопаді вже майже повернувся до допандемічного рівня 100 мільйонів барелів на добу. «Зростання споживання очікується після того, як розпочнуться подорожі та збільшиться попит на авіаційне паливо».