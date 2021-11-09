Борг із зарплати перед працівниками держшахт сягає ₴1,85 мільярда

Обновлено: Ноябрь 09, 2021. Тэги: , ,

Борг із зарплати перед працівниками держшахт сягає ₴1,85 мільярда
Загальний борг із зарплати перед працівниками державних шахт в Україні становить 1,85 млрд гривень.

Про це  написав голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець у  Фейсбук.

«Чиновники від енергетики не мають відповіді як найшвидше закрити 1,85 млрд грн зарплатного боргу перед шахтарями, та як забезпечити виплату майже 1,4 млрд грн перспективного боргу за листопад та грудень цього року та як гарантувати сталу, безпечну роботу держшахт протягом 2022», — написав профспілковий лідер.

Він зазначив, що за даними Міненерго, у листопаді Україна планує імпортувати 562 тис. тонн вугілля, з яких близько 200 тисяч тонн буде поставлено ПАТ «Центренерго». Вже підписані контракти на постачання вугілля з Польщі, США та ПАР.

За словами Волинця, відповідно до планів Міненерго, у листопаді очікують отримати 1,5 млн тонн вугілля вітчизняного видобутку, але «вартість українського вугілля штучно занижена і може стартувати від 800 грн».

Голова Незалежної профспілки гірників України підкреслив, що гірники неодноразово звертались до профільного міністерства, центральної влади з вимогою встановити ринкову ціну на вугілля на рівні не менше ніж 3500 грн за тонну, але відповіді не отримали.

«Термінал» писав, Президент Володимир Зеленський підписав закон «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» № 1807-ІХ, який Верховна Рада ухвалила 8 жовтня 2021 року.

Автор:

(Всего статей: 19278)

РедакцияСвязаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоты, газ, Компании, Официоз, Торговля, энергетика

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Ваши Имя Фамилия (обязательно):

Ваш контактный телефон:

Ваш E-Mail (обязательно):

Ваше сообщение:

Исправить это! :)

Ошибка:

Как правильно: