Борг із зарплати перед працівниками держшахт сягає ₴1,85 мільярда

Загальний борг із зарплати перед працівниками державних шахт в Україні становить 1,85 млрд гривень.

Про це написав голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець у Фейсбук.

«Чиновники від енергетики не мають відповіді як найшвидше закрити 1,85 млрд грн зарплатного боргу перед шахтарями, та як забезпечити виплату майже 1,4 млрд грн перспективного боргу за листопад та грудень цього року та як гарантувати сталу, безпечну роботу держшахт протягом 2022», — написав профспілковий лідер.

Він зазначив, що за даними Міненерго, у листопаді Україна планує імпортувати 562 тис. тонн вугілля, з яких близько 200 тисяч тонн буде поставлено ПАТ «Центренерго». Вже підписані контракти на постачання вугілля з Польщі, США та ПАР.

За словами Волинця, відповідно до планів Міненерго, у листопаді очікують отримати 1,5 млн тонн вугілля вітчизняного видобутку, але «вартість українського вугілля штучно занижена і може стартувати від 800 грн».

Голова Незалежної профспілки гірників України підкреслив, що гірники неодноразово звертались до профільного міністерства, центральної влади з вимогою встановити ринкову ціну на вугілля на рівні не менше ніж 3500 грн за тонну, але відповіді не отримали.

«Термінал» писав, Президент Володимир Зеленський підписав закон «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» № 1807-ІХ, який Верховна Рада ухвалила 8 жовтня 2021 року.

