Ціна на газ в Молдові виросла більше ніж у 2,5 рази

Національне агентство регулювання в енергетиці (НАРЕ) Молдови затвердило нові тарифи на газ. НАРЕ прийняло рішення 9 листопада. Таким чином, новий тариф на газ для кінцевих споживачів збільшиться з 4,2 леїв до 10,26 леїв. З урахуванням 8% ПДВ ціна на газ зросте приблизно з 4,3 леїв до 11,1 лея.

Передає News Market.

Запит на підвищення цін на газ кілька днів тому направила Молдовагаз. Причиною для підвищення стало зростання закупівельних цін на газ, передбачених новим контрактом між Молдовагаз і Газпромом. У розрахунках молдавської компанії зазначено, що закупівельна ціна на газ — близько $430 або 7699 леїв за 1 тис. кубометрів.

Також в тарифах враховано курс долара: 17,9 леїв за $1. У розрахунки закладено, що цього року Молдова використає 1,17 млрд кубометрів газу, а втрати складуть близько 32 млн кубометрів газу. Крім закупівельної ціни, в тариф включені витрати на транспортування, дистрибуцію і постачання газу.

На засіданні регулятори відзначили, що новий тариф не покриває всіх витрат, але дозволить Молдовагаз розраховуватися з Газпромом за газ, що поставляється. Підприємство розраховує, що баланс доходів і витрат за новими тарифами стабілізується до квітня наступного року.

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