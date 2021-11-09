Ціна на газ в Молдові виросла більше ніж у 2,5 рази

Обновлено: Ноябрь 09, 2021. Тэги: ,

Ціна на газ в Молдові виросла більше ніж у 2,5 рази

Національне агентство регулювання в енергетиці (НАРЕ)  Молдови затвердило нові тарифи на газ. НАРЕ прийняло рішення 9 листопада. Таким чином, новий тариф на газ для кінцевих споживачів збільшиться з 4,2 леїв до 10,26 леїв. З урахуванням 8% ПДВ ціна на газ зросте приблизно з 4,3 леїв до 11,1 лея.

Передає News Market.

Запит на підвищення цін на газ кілька днів тому направила Молдовагаз. Причиною для підвищення стало зростання закупівельних цін на газ, передбачених новим контрактом між Молдовагаз і Газпромом. У розрахунках молдавської компанії зазначено, що закупівельна ціна на газ — близько $430 або 7699 леїв за 1 тис. кубометрів.

Також в тарифах враховано курс долара: 17,9 леїв за $1. У розрахунки закладено, що цього року Молдова використає 1,17 млрд кубометрів газу, а втрати складуть близько 32 млн кубометрів газу. Крім закупівельної ціни, в тариф включені витрати на транспортування, дистрибуцію і постачання газу.

На засіданні регулятори відзначили, що новий тариф не покриває всіх витрат, але дозволить Молдовагаз розраховуватися з Газпромом за газ, що поставляється. Підприємство розраховує, що баланс доходів і витрат за новими тарифами стабілізується до квітня наступного року.

Читайте у Терміналі: Молдова почне погашати борги перед Газпромом лише після аудиту.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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