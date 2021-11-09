Імпорт електроенергії з Білорусі продовжується

Незважаючи на лист від білоруського «Беленерго» щодо зупинення постачання за рамковими угодами, імпорт електроенергії з країни продовжився 9 листопада.

Про це свідчать дані НЕК «Укренерго».

Зазначається, що 9 листопада імпорт зріс до 8 листопада на 15 МВт-годину до 415 МВт-годину. Нині Україна імпортує електроенергію лише з Білорусі, а експортує — до Словаччини та Угорщини.

Нагадаємо, що напередодні учасники енергетичного ринку отримали лист від «Беленерго» з приводу зупинення постачання електроенергії за рамковими угодами з листопада. Білоруське держпідприємство також повідомило, що не укладатиме таких договорів у майбутньому.

«Термінал» писав, 2 листопада, 13-00 до 20-00 години у зв`язку з дефіцитом потужності в ОЕС України НЕК «Укренерго» вимушено активувало аварійну допомогу з енергосистеми Білорусі. Орієнтовний обсяг аварійної допомоги складає близько 3 500 МВт·год.