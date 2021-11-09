Міненерго підписало два УРП з видобутку вуглеводнів

Міністерство енергетики України та голландська компанія ЕР Ukraine B.V. (засновниками якої є чеська EP Power Europe, a.s та словацька NAFTA a.s) підписали угоди про розподіл продукції по двох дільницях — Грунівській та Охтирській.

Від Міненерго угоди 8 листопада підписав перший заступник міністра енергетики Юрій Власенко, від компанії-інвестора уповноважений представник Любомир Копчик, повідомляє пресслужба міністерства.

«Підписання цих угод — це серйозний етап співпраці, яка є дуже важливою для наших країн. Команда Міненерго зробила все можливе, щоб якнайшвидше підписання угод про розподіл продукції з пошуку та видобутку вуглеводнів у межах ділянок», — зазначив Герман Галущенко.

За мінімальними підрахунками Міненерго, інвестиції за цими двома операціями становитимуть близько 1,5 млрд грн. Термін реалізації угод становить 50 років.

У той же час, поки не оприлюднено розпорядження про підписання УРП із York Energy (UK) Holdings Limited (Великобританія, «дочка» американської Alpha Energy) щодо Ічнянської ділянки.

Як повідомлялося, конкурси з Грунівської, Охтирської, Ічнянської вуглеводневих ділянок були оголошені в серпні 2019 року.