Міненерго підписало два УРП з видобутку вуглеводнів

Обновлено: Ноябрь 09, 2021. Тэги: , ,

Міненерго підписало два УРП з видобутку вуглеводнів

Міністерство енергетики України та голландська компанія ЕР Ukraine B.V. (засновниками якої є чеська EP Power Europe, a.s та словацька NAFTA a.s) підписали угоди про розподіл продукції по двох дільницях — Грунівській та Охтирській.

Від Міненерго угоди 8 листопада підписав перший заступник міністра енергетики Юрій Власенко, від компанії-інвестора уповноважений представник Любомир Копчик, повідомляє пресслужба міністерства.

«Підписання цих угод — це серйозний етап співпраці, яка є дуже важливою для наших країн. Команда Міненерго зробила все можливе, щоб якнайшвидше підписання угод про розподіл продукції з пошуку та видобутку вуглеводнів у межах ділянок», — зазначив Герман Галущенко.

За мінімальними підрахунками Міненерго, інвестиції за цими двома операціями становитимуть близько 1,5 млрд грн. Термін реалізації угод становить 50 років.

У той же час, поки не оприлюднено розпорядження про підписання УРП із York Energy (UK) Holdings Limited (Великобританія, «дочка» американської Alpha Energy) щодо Ічнянської ділянки.

Як повідомлялося, конкурси з Грунівської, Охтирської, Ічнянської вуглеводневих ділянок були оголошені в серпні 2019 року.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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