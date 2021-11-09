НКРЕКП погодила порядок закупівлі допоміжних послуг

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), погодила тимчасовий порядок закупівлі допоміжних послуг для забезпечення безпеки енергопостачання.

Відповідне рішення було ухвалено на засіданні комісії 8 листопада.

Згідно з порядком, така послуга полягає у підтримці енергогенеруючого обладнання, основним паливом для якого є газ чи мазут, в стані готовності до виробництва електроенергії. Допоміжні послуги буде купувати оператор системи передачі (Укренерго) в осінньо-зимовий період 2021-2022 років.

Укренерго також проводитиме аукціони на термін надання послуги, що не перевищує 1 місяць. Діятиме обмеження ціни аукціону – 2 500 грн за 1 МВт. Зазначається, що рішення прийняте в рамках заходів, що забезпечать стабільне проходження осінньо-зимового періоду 2021-2022 років.

Читайте в «Терміналі», НКРЕКП підвищила верхні граничні обмеження на ринку електричної енергії «на добу наперед» та внутрішньодобовому ринку в торговій зоні «Острів Бурштинської ТЕС» до 1500 грн/МВт-год на години мінімального навантаження (з 00:00 до 07:00 та з 23:00 до 24:00) та 2500 грн/МВт-год на години максимального навантаження (07:00 до 23:00).