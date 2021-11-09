Перед судом постануть 8 осіб, які завдали понад 51 млн грн збитків вугледобувним ДП

Обновлено: Ноябрь 09, 2021. Тэги: , , ,

Перед судом постануть 8 осіб, які завдали понад 51 млн грн збитків вугледобувним ДП
Перед судом постануть восьмеро осіб, які завдали понад 51 млн грн збитків трьом вугледобувним державним підприємствам.

Про це повідомляє Національне антикорупційне бюро України.

«НАБУ і Спеціалізована антикорупційна прокуратура скерували до суду справу стосовно восьми осіб, обвинувачених у завданні 51,17 млн грн збитків трьом вугледобувним державним підприємствам», — йдеться у повідомленні.

За даними слідства, упродовж 2016-2018 років учасники корупційної схеми фактично встановили контроль за державними закупівлями «Селидіввугілля», «Мирноградвугілля» та «Шахтоуправління Південнодонбаське №1″.

«Ідеться про весь ланцюг  від моніторингу потреб держпідприємств у закупівлях, формування умов тендерів, комунікації з потенційними постачальниками до визначення очікуваної вартості закупівлі, переможця тендерів та контролю за розрахунками з ним», — зауважили у НАБУ.

У 69 закупівлях зазначених вугледобувних підприємств, які досліджували НАБУ і САП і в яких встановили факти порушення законодавства, договори на постачання отримувала одна компанія.

Таким чином, упродовж майже трьох років зазначені державні підприємства, виконуючи вказівки організаторів схеми, закупили за завищеними цінами різноманітне обладнання, запасні, витратні матеріали та інші товари на загальну суму майже 174,5 млн грн, незаконно переплативши понад 51,17 млн грн. Крім того, деякі із цих закупівель були здійснені без нагальної потреби.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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