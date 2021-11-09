Перед судом постануть 8 осіб, які завдали понад 51 млн грн збитків вугледобувним ДП

Перед судом постануть восьмеро осіб, які завдали понад 51 млн грн збитків трьом вугледобувним державним підприємствам.

Про це повідомляє Національне антикорупційне бюро України.

«НАБУ і Спеціалізована антикорупційна прокуратура скерували до суду справу стосовно восьми осіб, обвинувачених у завданні 51,17 млн грн збитків трьом вугледобувним державним підприємствам», — йдеться у повідомленні.

За даними слідства, упродовж 2016-2018 років учасники корупційної схеми фактично встановили контроль за державними закупівлями «Селидіввугілля», «Мирноградвугілля» та «Шахтоуправління Південнодонбаське №1″.

«Ідеться про весь ланцюг від моніторингу потреб держпідприємств у закупівлях, формування умов тендерів, комунікації з потенційними постачальниками до визначення очікуваної вартості закупівлі, переможця тендерів та контролю за розрахунками з ним», — зауважили у НАБУ.

У 69 закупівлях зазначених вугледобувних підприємств, які досліджували НАБУ і САП і в яких встановили факти порушення законодавства, договори на постачання отримувала одна компанія.

Таким чином, упродовж майже трьох років зазначені державні підприємства, виконуючи вказівки організаторів схеми, закупили за завищеними цінами різноманітне обладнання, запасні, витратні матеріали та інші товари на загальну суму майже 174,5 млн грн, незаконно переплативши понад 51,17 млн грн. Крім того, деякі із цих закупівель були здійснені без нагальної потреби.

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