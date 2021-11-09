Середня ціна електроенергії на РДН у жовтні зросла на 23,7%

Про це повідомляє ДП «Оператор ринку».
«Середньозважена ціна купівлі-продажу електричної енергії на РДН у жовтні 2021 року становить 2 683,91 грн/МВт-год (без ПДВ). Це на 23,68% вище, ніж середньозважена ціна електроенергії у вересні, та вдвічі більше, ніж ціна у жовтні минулого року», — йдеться у повідомленні.
На внутрішньодобовому ринку (ВДР) середньозважена ціна електроенергії становила 3 326,09 грн/МВт-год (без ПДВ). Це на 12,82% вище за ціну електроенергії на ВДР у вересні цього року та у 2,6 рази вище за жовтневу ціну минулого року.
Всього на майданчику “Оператора ринку” обсяг купівлі-продажу електричної енергії на РДН та ВДР у вересні становив 3 432,65 ГВт-год. Обсяги торгів на цих сегментах ринку, у порівнянні з вереснем, збільшилися на 21,22%, і становили 27,53% від загального споживання електроенергії Україною.