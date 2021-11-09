Середня ціна електроенергії на РДН у жовтні зросла на 23,7%

Обновлено: Ноябрь 09, 2021. Тэги: ,

Середня ціна електроенергії на РДН у жовтні зросла на 23,7%
Середньозважена ціна електричної енергії на ринку «на добу наперед» (РДН) у жовтні порівняно із вереснем 2021 року зросла на 23,68% — до 2 683,91 грн/МВт-годин (без ПДВ).

Про це повідомляє ДП «Оператор ринку».

«Середньозважена ціна купівлі-продажу електричної енергії на РДН у жовтні 2021 року становить 2 683,91 грн/МВт-год (без ПДВ). Це на 23,68% вище, ніж середньозважена ціна електроенергії у вересні, та вдвічі більше, ніж ціна у жовтні минулого року», — йдеться у повідомленні.

На внутрішньодобовому ринку (ВДР) середньозважена ціна електроенергії становила 3 326,09 грн/МВт-год (без ПДВ). Це на 12,82% вище за ціну електроенергії на ВДР у вересні цього року та у 2,6 рази вище за жовтневу ціну минулого року.

Всього на майданчику “Оператора ринку” обсяг купівлі-продажу електричної енергії на РДН та ВДР у вересні становив 3 432,65 ГВт-год. Обсяги торгів на цих сегментах ринку, у порівнянні з вереснем, збільшилися на 21,22%, і становили 27,53% від загального споживання електроенергії Україною.

Як повідомлялося, середньозважена ціна електричної енергії на ринку «на добу наперед» (РДН) у вересні 2021 року порівняно із серпнем зросла на 6,65% — до 2170,02 грн/МВт-годин.

Автор:

(Всего статей: 19279)

РедакцияСвязаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоты, газ, Компании, Официоз, Торговля, энергетика

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Ваши Имя Фамилия (обязательно):

Ваш контактный телефон:

Ваш E-Mail (обязательно):

Ваше сообщение:

Исправить это! :)

Ошибка:

Как правильно: