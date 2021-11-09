Україна та ЄІБ підписали грантову угоду щодо підвищення енергоефективності лікарень

Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) та Міністерство розвитку громад та територій України підписали грантову угоду щодо подальшого впровадження проекту «Енергоефективність громадських будівель в Україні». Про це повідомив Міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов.

Інформує Урядовий портал.

Угодою передбачено отримання Україною інвестиційного гранту в один мільйон євро від багатостороннього донорського фонду Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля (E5P). Кошти спрямують на проведення енергоощадних заходів у лікарнях, зокрема на встановлення сучасного енергоефективного обладнання, систем вентиляції та освітлення, а також внутрішнього опалення у закладах охорони здоров’я.

Грант доповнює наданий раніше рамковий кредит від ЄІБ у 300 мільйонів євро, що допоможе підвищити енергоефективність близько 1000 громадських будівель. Проект подовжить термін експлуатації ключових соціальних, медичних, культурних і адміністративних будівель щонайменше на 20 років, а також допоможе скоротити викиди CO2 на 1 250 000 тонн.

Раніше Термінал писав, що Україна покращить енергоефективність громадських будівель завдяки кредиту у розмірі 300 млн євро від ЄІБ.