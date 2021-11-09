Україна та ЄІБ підписали грантову угоду щодо підвищення енергоефективності лікарень

Обновлено: Ноябрь 09, 2021. Тэги: ,

Україна та ЄІБ підписали грантову угоду щодо підвищення енергоефективності лікарень

Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) та Міністерство розвитку громад та територій України підписали грантову угоду щодо подальшого впровадження проекту «Енергоефективність громадських будівель в Україні». Про це повідомив Міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов.

Інформує Урядовий портал.

Угодою передбачено отримання Україною інвестиційного гранту в один мільйон євро від багатостороннього донорського фонду Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля (E5P). Кошти спрямують на проведення енергоощадних заходів у лікарнях, зокрема на встановлення сучасного енергоефективного обладнання, систем вентиляції та освітлення, а також внутрішнього опалення у закладах охорони здоров’я.

Грант доповнює наданий раніше рамковий кредит від ЄІБ у 300 мільйонів євро, що допоможе підвищити енергоефективність близько 1000 громадських будівель. Проект подовжить термін експлуатації ключових соціальних, медичних, культурних і адміністративних будівель щонайменше на 20 років, а також допоможе скоротити викиди CO2 на 1 250 000 тонн.

Раніше Термінал писав, що Україна покращить енергоефективність громадських будівель завдяки кредиту у розмірі 300 млн євро від ЄІБ.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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