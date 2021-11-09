Хмельницьку атомну електростанцію повторно перевіряють

На Хмельницькій АЕС розпочалася повторна партнерська перевірка Всесвітньої асоціації операторів атомних електростанцій (ВАО АЕС), яка триватиме до 12 листопада.
Про це повідомила пресслужба ХАЕС.
«Завдання експертів — перевірити повноту виконання заходів за результатами попередньої партнерської перевірки. Ми відкриті й налаштовані на продуктивну співпрацю задля вдосконалення виробничого процесу», — наголосив генеральний директор ХАЕС Андрій Козюра.
Зазначається, що до складу команди, яка інспектуватиме ХАЕС, увійшли експерти всіх атомних станцій України, науково-технічного центру ДП «НАЕК «Енергоатом». Експерти перевірятимуть ХАЕС за наступними напрямками: експлуатація, надійність обладнання, ефективна організація, ремонт, вдосконалення виробничої діяльності, людський фактор, радіаційна та пожежна безпека, протиаварійна готовність.
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