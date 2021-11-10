2021-11-10: Нафта помірковано дорожчає на даних API про запаси в США

Обновлено: Ноябрь 10, 2021. Тэги: , , , , , , , ,

2021-11-10: Нафта помірковано дорожчає на даних API про запаси в США
Ціни на нафту зросли у середу, 10 листопада, через дані Американського інституту нафти (API) про несподіване скорочення запасів у США.

Про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Вартість бареля січневої нафти Brent станом на 9:15 за київським часом становила $85,4 (+0,73%). Барель грудневої нафти WTI торгувався за $84,5 (+0,42%). Попередні торги з еталонів завершилися на рівні $84,78 і $84,15 відповідно.

За даними API, запаси сирої нафти у США знизилися за підсумками минулого тижня на 2,5 млн бар. при прогнозному зростанні на 2,1 млн бар. Водночас запаси нафти на терміналі в Кушингу (Оклахома), де зберігається нафта, що торгується на NYMEX, зросли на 234 тис. бар.

Під час попередніх торгів обидва еталони досягли найвищого рівня починаючи з 26 жовтня, чому сприяло скорочення світових запасів нафти останні кілька місяців.

«Постачання обмежене, оскільки ОПЕК дотримується політики обмеження постачання. Зростання авіаперевезень також підтримує попит на нафту», — наголосив Автар Санду, старший менеджер із сировинних товарів компанії Phillip Futures у Сінгапурі.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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