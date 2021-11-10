2021-11-10: Нафта помірковано дорожчає на даних API про запаси в США

Ціни на нафту зросли у середу, 10 листопада, через дані Американського інституту нафти (API) про несподіване скорочення запасів у США.

Про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Вартість бареля січневої нафти Brent станом на 9:15 за київським часом становила $85,4 (+0,73%). Барель грудневої нафти WTI торгувався за $84,5 (+0,42%). Попередні торги з еталонів завершилися на рівні $84,78 і $84,15 відповідно.

За даними API, запаси сирої нафти у США знизилися за підсумками минулого тижня на 2,5 млн бар. при прогнозному зростанні на 2,1 млн бар. Водночас запаси нафти на терміналі в Кушингу (Оклахома), де зберігається нафта, що торгується на NYMEX, зросли на 234 тис. бар.

Під час попередніх торгів обидва еталони досягли найвищого рівня починаючи з 26 жовтня, чому сприяло скорочення світових запасів нафти останні кілька місяців.

«Постачання обмежене, оскільки ОПЕК дотримується політики обмеження постачання. Зростання авіаперевезень також підтримує попит на нафту», — наголосив Автар Санду, старший менеджер із сировинних товарів компанії Phillip Futures у Сінгапурі.