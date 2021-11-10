Ціна газу для населення протягом опалювального періоду не змінюватиметься – Міненерго

Про це повідомила пресслужба Міністерства енергетики.
«Для прямих договорів домогосподарств з Нафтогазом ціна на газ становить 7,96 грн за кубометр, для теплогенеруючих компаній – 7,42 грн», — сказав заступник міністра енергетики Максим Немчинов.
За його словами, наразі Україна має достатню кількість запасів газу для нормального проходження опалювального сезону усіма побутовими споживачами та всією соціальною сферою.
Зазначається, що станом на 9 листопада 2021 року запаси газу у газосховищах становлять близько 17,8 млрд кубічних метрів газу.
Читайте в «Терміналі», акціонерне товариство “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України”” оскаржує постанову Кабінету міністрів, якою було змінено розрахунки ціни газу для населення.