Екснардеп Чумак відкликає апеляцію у ВАКС щодо справи Роттердам+

Колишній нардеп Віктор Чумак відкликає свою апеляцію у Вищому антикорупційному суді на рішення про закриття справи «Роттердам+».

Про це у Фейсбук написав голова правління Центру протидії корупції Віталій Шабунін.

» Віктор Чумак раптом відкликав свою апеляційну скаргу на закриття провадження по Роттердаму+ .

Чумак несподівано погодився з незаконним рішенням судді Широкої та прокурора САП Демківа, які вирішили поховати справу. У Ахметова розуміють, що рішення судді Широкої має всі шанси не втриматися в апеляції ВАКС і тому знайшли слабке місце — Віктора Чумака», — написав Шабунін.

При цьому сам Чумак ще на початку жовтня 2021 р. підтримував свою скаргу, говорив, що справу Роттердам+ закрили незаконно і виступав за її поновлення.

Чумак у коментарях до допису у Facebook підтвердив інформацію.

Раніше старший прокурор у справу Денис Демків заявляв, що у разі відмови Апеляційної палати ВАКС у задоволенні апеляцій на ухвалу про закриття справи «Роттердам+» буде остаточним рішенням у справі, оскільки чинним КПК не передбачено оскарження ухвал про закриття справи до Верховного суду.