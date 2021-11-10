Кабмін має намір перед приватизацією об’єднати Центренерго з держшахтами

Кабінет міністрів розгляне питання передачі «Центренерго» та державних шахт до управління «Енергетичної компанії України» та продажу 100% її акцій.
Про це йдеться у проекті постанови, внесеному до порядку денного засідання уряду, передає Інтерфакс-Україна.
Міністерство енергетики пропонує відмовитися від ліквідації Національної акціонерної компанії «Енергетична компанія України» та передати їй державний пакет акцій «Центренерго» та державні вугільні шахти.
«100% акцій компанії стануть об’єктом великої приватизації», – йдеться в документі.
Читайте в «Терміналі», ПАТ «Центренерго» пропонує направляти вугілля з приватних шахт на свої склади на період аварійних ремонтів на блоках теплоелектростанцій приватних компаній.