Корпорацію General Electric розділять на три компанії

Обновлено: Ноябрь 10, 2021. Тэги:

Корпорацію General Electric розділять на три компанії

Конгломерат General Electric, заснований ще у 1892 році, розділять на окремі компанії.
Про це повідомляє Bloomberg.

Усі три нові компанії будуть публічними. Акції компанії зросли на 17% після заяви.

Одна з компаній зосередиться на сфері охорони здоров’я, її планують відділити на початку 2023 року.

Напрямки відновлюваної енергетики, енергетичного обладнання та цифрового бізнесу теж об’єднаються в окрему компанію, що почне роботу у 2024 році. Решта, а саме — авіабудівництво, утворить третю компанію.

Компанія тривалий час мала фінансові проблеми, а з 2015 року переважно була збитковою. Саме у 2015 році General Electric продав свій фінансовий підрозділ, після чого у 2016 році мав змогу отримати прибуток.

GE своїми діями намагається до кінця 2021 року скоротити борговий тягар на понад 75 мільярдів доларів на три роки, зазначили в компанії.

Конгломерат General Electric було засновано ще у 1892 році. Ринкова вартість компанії наразі оцінена у 119 млрд доларів.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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