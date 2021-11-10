На ЗАЕС та РАЕС завершилися планові інспекції МАГАТЕ

Обидві чергові інспекції пройшли вчасно, в повному обсязі та без зауважень.

Планова інспекція Агентства на Запорізькій АЕС проходила з 21 жовтня по 8 листопада 2021 року, пише пресслужба Енергоатому.

Під час місії на енергоблоці №2 ЗАЕС провели технічне обслуговування відеокамер і блоків управління. На енергоблоці №4 інспектори МАГАТЕ перевірили фактично наявну кількість ядерних матеріалів, встановлення печатки на транспортний отвір басейну витримки – басейну мокрого перевантаження і печаток МАГАТЕ на погодній кришці вентильованого контейнера зберігання.

На 4-му енергоблоці ЗАЕС інспектори Агентства встановили відеокамери, провели їх технічне обслуговування; відключили підводну камеру та перевірили ядерні матеріали в басейні витримки після відправлення їх до сухого сховища відпрацьованого ядерного палива (ССВЯП). У рамках місії встановили й провели технічне обслуговування та відключення відеокамер, технічне обслуговування блоків керування, перевірку облікових, експлуатаційних та звітних документів щодо ядерних матеріалів і перевірку інформації про конструкцію установки.

У сухому сховищі відпрацьованого ядерного палива (ССВЯП) інспектори МАГАТЕ перевірили:

зняття/встановлення печаток на вентильованих контейнерах зберігання і між ними;

інформацію про конструкцію установки;

облікові, експлуатаційні та звітні документи щодо ядерних матеріалів.

9 листопада завершилася чергова місія МАГАТЕ на Рівненській АЕС. Метою інспекції була перевірка на відсутність ядерних матеріалів контейнера HI-TRAC, який був залучений у випробуванні на енергоблоці №3 РАЕС обладнання у межах впровадження технології щодо поводження з відпрацьованим ядерним паливом. У підсумку обговорено результати перевірки та терміни проведення наступної.