На ЗАЕС та РАЕС завершилися планові інспекції МАГАТЕ

Обновлено: Ноябрь 10, 2021. Тэги: , ,

На ЗАЕС та РАЕС завершилися планові інспекції МАГАТЕ

Обидві чергові інспекції пройшли вчасно, в повному обсязі та без зауважень.

Планова інспекція Агентства на Запорізькій АЕС проходила з 21 жовтня по 8 листопада 2021 року, пише пресслужба Енергоатому.

Під час місії на енергоблоці №2 ЗАЕС провели технічне обслуговування відеокамер і блоків управління. На енергоблоці №4 інспектори МАГАТЕ перевірили фактично наявну кількість ядерних матеріалів, встановлення печатки на транспортний отвір басейну витримки – басейну мокрого перевантаження і печаток МАГАТЕ на погодній кришці вентильованого контейнера зберігання.

На 4-му енергоблоці ЗАЕС інспектори Агентства встановили відеокамери, провели їх технічне обслуговування; відключили підводну камеру та перевірили ядерні матеріали в басейні витримки після відправлення їх до сухого сховища відпрацьованого ядерного палива (ССВЯП). У рамках місії встановили й провели технічне обслуговування та відключення відеокамер, технічне обслуговування блоків керування, перевірку облікових, експлуатаційних та звітних документів щодо ядерних матеріалів і перевірку інформації про конструкцію установки.

У сухому сховищі відпрацьованого ядерного палива (ССВЯП) інспектори МАГАТЕ перевірили:

  • зняття/встановлення печаток на вентильованих контейнерах зберігання і між ними;
  • інформацію про конструкцію установки;
  • облікові, експлуатаційні та звітні документи щодо ядерних матеріалів.

9 листопада завершилася чергова місія МАГАТЕ на Рівненській АЕС. Метою інспекції була перевірка на відсутність ядерних матеріалів контейнера HI-TRAC, який був залучений у випробуванні на енергоблоці №3 РАЕС обладнання у межах впровадження технології щодо поводження з відпрацьованим ядерним паливом. У підсумку обговорено результати перевірки та терміни проведення наступної.

 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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