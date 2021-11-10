В Україні теплопостачанням забезпечені 97% житлових будинків — прем’єр-міністр

У листопаді тарифи на газ, тепло, гарячу воду, електроенергію не зростають і так само вони не зростатимуть до кінця опалювального сезону. На цьому наголосив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час вступної промови на засіданні Уряду 10 листопада.

Передає Урядовий портал.

За словами Глави Уряду, на сьогодні 97% житлових будинків забезпечені теплопостачанням. На 96% підключені дитячі садочки та медичні заклади. На 95% підключені до тепла школи. Більш ніж на 99% житловий фонд підключено до теплопостачання вже в 22-х областях.

«Є дві області, де відсоток підключених об’єктів суттєво менший. Це Одещина та Херсонщина. У цих регіонах доволі довго було тепло, а тому місцеві керівники не включали батареї. Зараз у них завдання до кінця тижня запустити весь процес», — підкреслив Денис Шмигаль.

Раніше Термінал писав, що до кінця опалювального сезону заборонено відключати подачу газу об’єктам соціальної інфраструктури.