В Україні з’явилась перспектива експорту біометану до країн ЄС — ОГТСУ

Обновлено: Ноябрь 10, 2021. Тэги: ,

В Україні з’явилась перспектива експорту біометану до країн ЄС — ОГТСУ

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про розвиток виробництва біометану, який закладає фундамент для експорту біометану до країн ЄС.

Повідомляє Оператор ГТС України.

«Природний газ, як перехідне паливо, буде затребуваний ще 20-30 років, що підтверджують і наші міжнародні колеги. Проте «зелений перехід» задає тон на ринку енергетики, а це збільшення попиту на відновлювані гази, зокрема біометан. За різними оцінками, виробництво альтернативних газів може допомогти замістити до 50 % імпортного природного блакитного палива», — наголошується у заяві ОГТСУ.

Завдяки розгалуженості української ГТС виробники біометану зможуть підключитися до газових мереж на більшості території України. Компанія вже має попередню заявку на приєднання до мережі від одного із виробників біометану.

Читайте у Терміналі: ГТС України готова транспортувати біометан — ОГТСУ.

 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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