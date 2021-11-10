В Україні з’явилась перспектива експорту біометану до країн ЄС — ОГТСУ

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про розвиток виробництва біометану, який закладає фундамент для експорту біометану до країн ЄС.
Повідомляє Оператор ГТС України.
«Природний газ, як перехідне паливо, буде затребуваний ще 20-30 років, що підтверджують і наші міжнародні колеги. Проте «зелений перехід» задає тон на ринку енергетики, а це збільшення попиту на відновлювані гази, зокрема біометан. За різними оцінками, виробництво альтернативних газів може допомогти замістити до 50 % імпортного природного блакитного палива», — наголошується у заяві ОГТСУ.
Завдяки розгалуженості української ГТС виробники біометану зможуть підключитися до газових мереж на більшості території України. Компанія вже має попередню заявку на приєднання до мережі від одного із виробників біометану.
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