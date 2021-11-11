2021-11-11: Ціни на нафту у корекції

Світові ціни на нафту в четвер вранці ростуть в рамках корекції після падіння середи, що відбулося на тлі зміцнення долара, свідчать дані торгів.

Передає Прайм.

Станом на 6.55 за Києвом січневі ф’ючерси на нафту марки Brent дорожчали на 0,24% — до 82,84 долара за барель, грудневі ф’ючерси на WTI — на 0,22%, до 81,52 долара за барель. У середу котирування опустилися на 2,5% і 3,3% відповідно.

У середу курс долара різко виріс до світових валют, індекс долара (курс долара до кошика валют шести країн-основних торгових партнерів США) піднявся майже на 1%.

Динаміка долара пов’язана з важливою статистикою по США, шо опублікована в середу. Так, річна інфляція в країні в жовтні прискорилася до максимуму з 1990 року і склала 6,2% після 5,4% місяцем раніше, при цьому прогноз припускав прискорення інфляції тільки до 5,8%.

Раніше Термінал писав, що у першому кварталі 2022 року може виникнути надлишок нафти на ринку — МЕА.