2021-11-11: Ціни на нафту у корекції

Обновлено: Ноябрь 11, 2021. Тэги: , ,

2021-11-11: Ціни на нафту у корекції

Світові ціни на нафту в четвер вранці ростуть в рамках корекції після падіння середи, що відбулося на тлі зміцнення долара, свідчать дані торгів.

Передає Прайм.

Станом на 6.55 за Києвом січневі ф’ючерси на нафту марки Brent дорожчали на 0,24% — до 82,84 долара за барель, грудневі ф’ючерси на WTI — на 0,22%, до 81,52 долара за барель. У середу котирування опустилися на 2,5% і 3,3% відповідно.

У середу курс долара різко виріс до світових валют, індекс долара (курс долара до кошика валют шести країн-основних торгових партнерів США) піднявся майже на 1%.

Динаміка долара пов’язана з важливою статистикою по США, шо опублікована в середу. Так, річна інфляція в країні в жовтні прискорилася до максимуму з 1990 року і склала 6,2% після 5,4% місяцем раніше, при цьому прогноз припускав прискорення інфляції тільки до 5,8%.

Раніше Термінал писав, що у першому кварталі 2022 року може виникнути надлишок нафти на ринку — МЕА.

 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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