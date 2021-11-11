Білорусь погрожує перекрити Європі газ у відповідь на санкції

Білорусь готова відповісти на нові пакети європейських санкцій.
Про це президент країни Олександр Лукашенко заявив під час наради з урядом, пише БелТа.
Він зазначив, що через Білорусь йде транснаціональний магістральний експортний газопровід Ямал — Європа, причому останнім часом обсяги транзиту газу із Росії на Захід значно збільшилися.
«Ми обігріваємо Європу, а вони нам ще загрожують, що закриють кордон. А якщо ми перекриємо природний газ? Тому я б керівництву Польщі, литовцям та іншим безголовим порекомендував думати, перш ніж говорити», – сказав Лукашенко.
Лукашенко доручив МЗС країни попередити всіх у Європі: якщо вони введуть додаткові санкції, Білорусь відповідатиме.