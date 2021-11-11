Кабмін затвердив механізм перерахунку вартості тепла для комерційних споживачів

Обновлено: Ноябрь 11, 2021. Тэги: ,

Кабмін затвердив механізм перерахунку вартості тепла для комерційних споживачів
Кабінет Міністрів затвердив механізм перерахунку вартості теплової енергії для комерційних споживачів.

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад і територій.

«Уряд продовжує виконувати умови Меморандуму щодо сталого проходження опалювального сезону — затверджено механізм перерахунку вартості теплової енергії для комерційних споживачів. Такі перерахунки не стосуватимуться населення та бюджетних установ, для яких тариф на опалення впродовж опалювального сезону 2021-2022 років залишиться на рівні минулого року», — йдеться у повідомленні.

У міністерстві нагадали, що протягом поточного осінньо-зимовому періоді ціна на газ для виробників тепла для населення зафіксована на рівні 7 420 грн за 1 тис. кубометрів.

Як повідомлялося, станом на ранок 11 листопада у 16 областях завершилося підключення до тепла житлових будинків.

Кабмін, органи місцевого самоврядування та НАК «Нафтогаз України» 30 вересня підписали меморандум про врегулювання проблемних питань у сфері постачання теплової енергії та постачання гарячої води в опалювальному періоді 2021-2022 років. Меморандум передбачає, що тарифи на тепло та гарячу воду для населення залишаться на рівні минулого опалювального сезону.

Крім того, у рамках цього документа уряд зобов’язався виплатити відшкодування різниці між встановленим та ринковим тарифами на комунальні послуги, а також підтримати фінансово громади з низьким рівнем податкоспроможності.

«Термінал» писав, виробники теплової енергії розрахувалися з ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг» за придбаний у червні-вересні 2021 року газ на 98%.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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