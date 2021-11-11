ОГТСУ: Обсяг щоденного транзиту російського газу через Україну повернувся до контрактних обсягів

Газпром рапортує про збільшення постачання до ЄС, але факти кажуть про інше.



Про це написав у Facebook голова “Оператора ГТС України” Сергій Макогон.

«Обсяг щоденного транзиту через Україну просто повернувся до контрактних обсягів у 109 млн м3 після зниження до майже 57 млн м3 у перші дні листопада. Ніяких додаткових обсягів, що перевищують транзитний контракт, Газпром не забронював. Тому про збільшення постачання до ЕС через Україну не варто», — зауважив він.

Макогон нагадав, що транзит в цей сами день у 2020 році був 178,4 млн м3, а у 2019 році — 277,3 млн м3 на добу.

«Україна наразі готова транзитувати до 250 млн м3 на добу, що у 2,5 рази перевищує наявний транзит», — сказав він.

Читайте в «Терміналі», прокачування газу по трубопроводу «Ямал-Європа» до Німеччини вранці в четвер знизилося більш ніж на третину — до приблизно 700 тисяч кубометрів на годину, випливає з даних німецького газотранспортного оператора Gascade.