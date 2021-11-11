ОГТСУ: Обсяг щоденного транзиту російського газу через Україну повернувся до контрактних обсягів

Обновлено: Ноябрь 11, 2021. Тэги: , , ,

ОГТСУ: Обсяг щоденного транзиту російського газу через Україну повернувся до контрактних обсягів

Газпром рапортує про збільшення постачання до ЄС, але факти кажуть про інше.

Про це написав у Facebook голова “Оператора ГТС України” Сергій Макогон.
«Обсяг щоденного транзиту через Україну просто повернувся до контрактних обсягів у 109 млн м3 після зниження до майже 57 млн м3 у перші дні листопада. Ніяких додаткових обсягів, що перевищують транзитний контракт, Газпром не забронював. Тому про збільшення постачання до ЕС через Україну не варто», — зауважив він.

Макогон нагадав, що транзит в цей сами день у 2020 році був 178,4 млн м3, а у 2019 році — 277,3 млн м3 на добу.

«Україна наразі готова транзитувати до 250 млн м3 на добу, що у 2,5 рази перевищує наявний транзит», — сказав він.

Читайте в «Терміналі», прокачування газу по трубопроводу «Ямал-Європа» до Німеччини вранці в четвер знизилося більш ніж на третину — до приблизно 700 тисяч кубометрів на годину, випливає з даних німецького газотранспортного оператора Gascade.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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