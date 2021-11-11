Президент закликав великий бізнес «не розганяти новини» про нестачу вугілля і газу

Обновлено: Ноябрь 11, 2021. Тэги: , ,

Президент закликав великий бізнес «не розганяти новини» про нестачу вугілля і газу

Зеленський  попередив, що в інакшому випадку в держави «закінчується ангельське терпіння, а у когось починається пекельний період».

Про це йдеться у зверненні Президента.

«Енергетична криза не в Україні. Енергетична криза сьогодні у світі. Безумовно, це впливає і на нашу ситуацію, але вона точно не така трагічна, як замальовують деякі істеричні медіа, і точно краща у порівнянні з багатьма іншими країнами. Ціна на газ в Європі вперше в історії перетнула позначку у $1000, а потім перетнула позначку в $2000. Водночас в Україні вона складає $290″, — заявив він.

Президент додав, що в Україні не зросли тарифи, а ціна на тепло лишилася на рівні минулого року і буде такою до кінця опалювального сезону.

«Є і внутрішні виклики, на жаль, як правило, створені штучно. Їхні бенефіціари добре відомі вам, їхні методи — також. Щороку восени, взимку, деякі олігархічні структури починають гру під назвою «штучний дефіцит». Суть дуже проста — розганяються новини про нестачу, і попит зростає. Ціна збільшується, а платимо ми з вами», — заявив він.

Президент попередив, що цього року цю гру краще не починати, бо «крім вашого штучного дефіциту, є цілком реальний наш дефіцит — дефіцит терпіння».

«Можна допомогти своїй державі, показати, що великий бізнес має не лише великі активи, а й велику свідомість, велику відповідальність, і саме тому він і є великим. Це стосується і деяких наших каналів і ЗМІ», — заявив Зеленський.

Він додав, що «не треба кошмарити» новинами про те, що всі замерзнуть в темряві.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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