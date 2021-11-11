Президент закликав великий бізнес «не розганяти новини» про нестачу вугілля і газу

Зеленський попередив, що в інакшому випадку в держави «закінчується ангельське терпіння, а у когось починається пекельний період».

Про це йдеться у зверненні Президента.

«Енергетична криза не в Україні. Енергетична криза сьогодні у світі. Безумовно, це впливає і на нашу ситуацію, але вона точно не така трагічна, як замальовують деякі істеричні медіа, і точно краща у порівнянні з багатьма іншими країнами. Ціна на газ в Європі вперше в історії перетнула позначку у $1000, а потім перетнула позначку в $2000. Водночас в Україні вона складає $290″, — заявив він.

Президент додав, що в Україні не зросли тарифи, а ціна на тепло лишилася на рівні минулого року і буде такою до кінця опалювального сезону.

«Є і внутрішні виклики, на жаль, як правило, створені штучно. Їхні бенефіціари добре відомі вам, їхні методи — також. Щороку восени, взимку, деякі олігархічні структури починають гру під назвою «штучний дефіцит». Суть дуже проста — розганяються новини про нестачу, і попит зростає. Ціна збільшується, а платимо ми з вами», — заявив він.

Президент попередив, що цього року цю гру краще не починати, бо «крім вашого штучного дефіциту, є цілком реальний наш дефіцит — дефіцит терпіння».

«Можна допомогти своїй державі, показати, що великий бізнес має не лише великі активи, а й велику свідомість, велику відповідальність, і саме тому він і є великим. Це стосується і деяких наших каналів і ЗМІ», — заявив Зеленський.

Він додав, що «не треба кошмарити» новинами про те, що всі замерзнуть в темряві.