США нададуть Україні гроші для диверсифікації енергетичних ресурсів – держсекретар США

США нададуть Україні нове фінансування для допомоги їй у диверсифікації енергетичних ресурсів, повідомив державний секретар США Ентоні Блінкен.
Передає Інтерфакс-Україна.
«Ми також обговорюємо способи гарантування безпеки енергетичних поставок в Україну, що включає надання нового фінансування, щоб допомогти Україні диверсифікувати її енергетичні ресурси, роботу з ключовими союзниками та партнерами, щоб задіяти всі можливі важелі та тиск для продовження транзитної газової угоди України з Росією та підтримку зусиль України щодо приєднання її електричних мереж до європейських», — сказав Блінкен на прес-конференції за підсумками засідання Комісії стратегічного партнерства Україна-США у Вашингтоні у середу.
Раніше Термінал писав, що МЗС ФРН опублікувало спільну з США заяву по «Північному потоку-2».