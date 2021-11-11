Виробництво чистої електроенергії у цьому році збільшилося на 10% — ГарПок

Обновлено: Ноябрь 11, 2021. Тэги: , ,

Виробництво чистої електроенергії у цьому році збільшилося на 10% — ГарПок

За 10 місяців 2021 року виробники електроенергії з відновлювальних джерел (ВДЕ) згенерували і продали державному підприємству «Гарантований покупець» 10 023 тисячі МВт•год вуглецево-нейтральної електричної енергії.

Повідомляє ГарПок.

Виробництво чистої електроенергії в січні-жовтні поточного року збільшилось більше, ніж на 10 % відносно аналогічного періоду 2020 року, протягом якого було вироблено 9 090 тисяч «зелених» МВт•год. Лише в одному місяці з десяти – квітні – виробництво електроенергії в поточному році було меншим, ніж у попередньому.

При цьому, фактичне виробництво «чистої» електроенергії хоч і продемонструвало значне зростання у річному вимірі, проте не досягло значень, закладених в прогнозному балансі електроенергії на 2021 рік. За плановими розрахунками, генерація з відновлювальних джерел мала б досягти 10 708 тисяч МВт•год.

У розрізі видів джерел найбільшу кількість «зеленої» електроенергії виробили сонячні станції, на другому місці – вітрові. Сумарне виробництво СЕС та ВЕС складає понад 90 % від всієї ВДЕ-генерації.

З 1 січня Гарантований покупець заплатив за вуглецево-нейтральну електричну енергію 48,1 млрд грн, з яких 36,4 млрд грн – за поточний рік.

Частка «зеленої» генерації в енергобалансі Україні стало зростає – з 3,7 % у 2019-му до 9 % у 2021-му.

Раніше Термінал писав, що Укренерго розміщує п’ятирічні «зелені» євробонди на $825 млн.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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