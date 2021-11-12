2021-11-12: Ціни на нафту коливаються на тлі зниження ОПЕК прогнозу попиту на 2021 рік

Ціни на нафту коливаються на тлі зниження ОПЕК прогнозу попиту на 2021 рік, а також очікувань на можливий продаж Штатами нафти зі стратегічного резерву.

Про це пише Investing.com.

Вартість січневих ф’ючерсів на Brent на лондонській біржі ICE Futures до 8:32 кск становила $82,21 за барель, що на $0,66 (0,8%) нижче за ціну на закриття попередньої сесії.

За підсумками торгів у четвер ці контракти подорожчали на $0,23 (0,3%) – до $82,87 за барель. Ціна ф’ючерсів на нафту WTI на грудень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) становила до цього часу $81,06 за барель, що на $0,53 (0,65%) нижче за підсумкове значення попередньої сесії.

На закриття торгів у четвер вартість цих контрактів збільшилася на $0,25 (0,35%) і становила $81,59 за барель. Президент США Джо Байден, відреагувавши на опубліковані минулої середи статдані, які показали посилення інфляції в країні до максимального рівня за 31 рік, поставив за мету стримування зростання цін, у тому числі і на енергоносії, зазначає аналітик Commerzbank (DE:CBKG) Карстен Фрітш.

«Для цього Байден доручив двом відомствам розглянути способи зниження цін на енергоресурси та обмеження маніпуляцій на ринку. Одним із можливих заходів може стати вивільнення стратегічних запасів нафти», — наводить слова експерта MarketWatch.

Тим часом ОПЕК у щомісячному звіті з нафтового ринку залишив прогноз зростання попиту на нафту в 2022 році незмінним — на рівні 4,2 ​​млн б/д, але скоротив прогноз підвищення попиту на поточний рік приблизно на 160 тис. б/д, до 5, 7 млн ​​б/д, пославшись на ефект високих цін.

У п’ятницю інвестори чекають на публікацію щотижневого звіту про кількість бурових нафтових установок, що діють, у США, що публікується Baker Hughes. «Зараз дуже великий інтерес до того, коли ж нарешті відбудеться розворот активності в американському сланцевому секторі до зростання», — зазначає президент Strategic Energy & Economic Research Майкл Лінч.