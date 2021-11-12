Газпром і німецька VNG обговорюють можливості збільшення поставок газу

Сьогодні відбулася робоча зустріч Голови Правління ПАТ» Газпром » Олексія Міллера і голови правління VNG AG Ульфа Хайтмюллера.

Повідомляє Газпром.

На зустрічі були розглянуті хід і перспективи співпраці в газовій сфері. Зокрема, йшлося про постачання газу. Сторони домовилися опрацювати можливість продовження контракту на поставку газу на довгостроковій основі і збільшення контрактного обсягу.

Окрему увагу було приділено кліматичним цілям Європи. Відзначено важливість використання природного газу для їх досягнення, в тому числі при виробництві водню.

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