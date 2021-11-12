Міненерго винайдено шляхи економії вугілля

Для стабільного проходження опалювального сезону цього тижня запроваджено заходи, що дозволять зекономити до 500 тис тонн вугілля на місяць. Про це написав перший заступник міністра енергетики Юрій Власенко в енергоблозі Міненерго.

Повідомляє Міненерго.

«На 10 днів раніше з ремонту вийшов 1-й енергоблок Южно-Української АЕС, що дасть додатково в систему 1000 МВт», — наголосив Юрій Власенко.

Запуск ЮУАЕС-1 дозволить зменшити споживання вугілля тепловою генерацією до 350 тис тонн на місяць.

Відтак на сьогодні в енергосистемі працює 12 атомних енергоблоків загальною потужністю близько 11 тисяч МВт Також, відповідно до графіка, 13 листопада має вийти з ремонту третій енергоблок Рівненської АЕС.

Цього тижня також будуть запущені Київські ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6, Харківська ТЕЦ-5 на природному газі, загальною потужністю 600 МВт. Це дозволить додатково зменшити обсяг споживання вугілля на близько 150 тис тонн вугілля на місяць.

«Такими діями ми даємо можливість генеруючим компаніям поповнити запаси вугілля на складах», — зазначив перший заступник міністра.

У листопаді на теплоелектростанції очікується постачання близько 1,9 млн тонн вугілля. В тому числі українського видобутку – 1,4 млн т, імпортованого – близько 500 тис. т. Імпорт очікується з Польщі, США і Казахстану.

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