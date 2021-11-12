Міненерго винайдено шляхи економії вугілля

Обновлено: Ноябрь 12, 2021. Тэги: , ,

Міненерго винайдено шляхи економії вугілля

Для стабільного проходження опалювального сезону цього тижня запроваджено заходи, що дозволять зекономити до 500 тис тонн вугілля на місяць. Про це написав перший заступник міністра енергетики Юрій Власенко в енергоблозі Міненерго.

Повідомляє Міненерго.

«На 10 днів раніше з ремонту вийшов 1-й енергоблок Южно-Української АЕС, що дасть додатково в систему 1000 МВт», — наголосив Юрій Власенко.

Запуск ЮУАЕС-1 дозволить зменшити споживання вугілля тепловою генерацією до 350 тис тонн на місяць.

Відтак на сьогодні в енергосистемі працює 12 атомних енергоблоків загальною потужністю близько 11 тисяч МВт Також, відповідно до графіка, 13 листопада має вийти з ремонту третій енергоблок Рівненської АЕС.

Цього тижня також будуть запущені Київські ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6, Харківська ТЕЦ-5 на природному газі, загальною потужністю 600 МВт. Це дозволить додатково зменшити обсяг споживання вугілля на близько 150 тис тонн вугілля на місяць.

«Такими діями ми даємо можливість генеруючим компаніям поповнити запаси вугілля на складах», — зазначив перший заступник міністра.

У листопаді на теплоелектростанції очікується постачання близько 1,9 млн тонн вугілля. В тому числі українського видобутку – 1,4 млн т, імпортованого – близько 500 тис. т. Імпорт очікується з Польщі, США і Казахстану.

Читайте у Терміналі: Генерацію на природному газі будуть використовувати лише для балансування енергосистеми — Міненерго.

 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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