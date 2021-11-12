Прем’єр-міністри України та Словаччини обговорили можливості збільшення поставок природного газу в Україну

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль та Прем’єр-міністр Словацької Республіки Едуард Геґер зустрілися сьогодні в Ужгороді в ході робочого візиту Прем’єр-міністра Словацької Республіки в Україну.

Інформує Урядовий портал.

Прем’єр-міністри наголосили на стратегічному характері двосторонньої співпраці у сфері енергетики та енергетичної безпеки, підтвердили спільну зацікавленість у подальшому поглибленні співпраці у сфері транспортування та транзиту нафти та природного газу, інтеграції України до європейського ринку електроенергії та природного газу, включаючи синхронізацію електричної мережі України з ENTSO-E та газової системи України з ENTSO-G.

Прем’єр-міністри наголосили на необхідності запровадження прозорої системи торгівлі пропускними потужностями національних операторів електричних мереж шляхом проведення спільних аукціонів відповідно до правил ENTSO-E.

Прем’єр-міністри обговорили можливості збільшення поставок природного газу в Україну через територію Словацької Республіки та взяли до уваги, що це може відбутися лише у відповідності до домовленостей операторів газотранспортних систем обох країн.

Раніше Термінал писав, що прем’єр-міністр назвав переваги синхронізації ОЕС України з ENTSO-E.