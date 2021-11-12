Україна та США обговорюватимуть співпрацю щодо сланцевого газу та міні-АЕС

Обновлено: Ноябрь 12, 2021. Тэги: , , , ,

Україна та США обговорюватимуть співпрацю щодо сланцевого газу та міні-АЕС
Між Україною та США існує енергетичний діалог, де будуть обговорюватися питання щодо можливого повернення до співпраці для розвитку проєктів щодо сланцевого газу в нашій країні та закупівлі пересувних міні-АЕС.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в ексклюзивному інтерв’ю Укрінформу у відповідь на запитання щодо обговорення у Вашингтоні цих двох складових нашої енергобезпеки.

«Відповідь на обидва запитання: ні, не на цих переговорах. Між Україною та США є енергетичний діалог, де ці питання будуть обговорювати. Водночас ми справді провели у Вашингтоні предметну розмову про те, як зміцнити енергетичну стійкість України цієї зими і що для цього можуть зробити США», — сказав Кулеба.

За його словами, ми розуміємо, що у наступні зимові місяці енергетичні питання будуть нерозривно пов’язані з безпековими.

Як повідомляв Укрінформ, 10 листопада в Вашингтоні відбулося засідання Комісії стратегічного партнерства Україна-США, яке пройшло під головуванням міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби й державного секретаря США Ентоні Блінкена.

Кулеба й Блінкен підписали Хартію стратегічного партнерства Україна-США, яка визначає основні напрями двосторонніх відносин у ключових сферах на десятиліття вперед.

«Термінал» писав, Дмитро Кулеба запросив США інвестувати у виробництво водню в Україні.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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