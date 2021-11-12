Укренерго: Найбільші покупці української е/е — Угорщина, Польща, та Румунія

Обновлено: Ноябрь 12, 2021. Тэги: ,

Укренерго: Найбільші покупці української е/е — Угорщина, Польща, та Румунія

За підсумками 10 місяців 2021 року обсяги експорту електроенергії з України майже втричі перевищили імпорт.

Найбільшими покупцями стали Угорщина, Польща, Румунія, Словаччина та Молдова, пише Укренерго.
Всього Україна експортувала 3026 млн кВт-год проти імпортованих 1014 млн кВт-год, повідомили в Укренерго. При цьому в жовтні 2021 року імпорт електроенергії в Україну не здійснювався з жодної країни. Показник експорту електроенергії продовжує тенденцію до зниження та склав у жовтні 2021 року 246,6 млн кВт-год.

Експорт електроенергії у жовтні 2021 року у порівнянні з вереснем зменшився на 19% з 304,3 млн кВт-год до 246,6 млн кВт-год. Зниження обсягів експорту відбулося і з ОЕС України та з «Острова Бурштинської ТЕС». Зокрема, з «Острову Бурштинської ТЕС» – на 12,7% (з 219,2 до 191,3 млн кВт-год). Найбільше експорт знизився до Угорщини — на 26,5%, тоді як, до Румунії лише на 0,24%. Водночас експорт електроенергії до Словаччини навпаки збільшився у порівнянні з попереднім місяцем — на 24,8%. З торгової зони «ОЕС України» експорт в жовтні 2021 року у порівнянні з вереснем знизився на 35% — з 85,1 до 55,3 млн кВт-год. Так, до Польщі обсяг експорту зменшився на 35%, а до Молдови  на 36,1%.
Імпорт електроенергії у жовтні був відсутній в обох торгових зонах (зокрема, в ОЕС України відповідно до Постанови №853 від 26 травня 2021 року), а у вересні здійснювався лише в «Острів Бурштинської ТЕС» з Румунії та становив 0,028 млн кВт-год.
«За 10 місяців 2021 року найбільше електроенергії було імпортовано з Білорусі — 522,6 млн кВт-год (51,5% від загального обсягу) та Словаччини — 285,4 млн кВт-год (28,1%)», – повідомили в Укренерго.

«Термінал» писав, «Укренерго» розміщує 5-річні «зелені» єврооблігації на $825 млн під 6,875%.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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