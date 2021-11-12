Зеленський підписав закон «Про енергетичну ефективність»

Обновлено: Ноябрь 12, 2021. Тэги: ,

Зеленський підписав закон «Про енергетичну ефективність»

Основна ціль закону – створення нових рамкових умов для стимулювання енергоефективності у всіх секторах економіки.

Важливо, що закон закладає фундамент для фінансування державних програм енергоефективності. Так, прикінцевими положеннями закону зазначено:

  • щорічно передбачати у проєкті закону про Державний бюджет України на відповідний рік видатки на програми з підвищення енергоефективності не менше 1% видаткової частини бюджету;
  • доручення Уряду розробити і затвердити державні цільові програми енергетичної модернізації житлового фонду, підприємств-виробників теплової енергії, підприємств водопостачання та водовідведення.

«Таким чином, це сприятиме вирішенню питання фінансування державних програм енергоефективності. Адже неприпустимо позбавляти споживачів можливості отримати підтримку, щоб утеплити оселі та заощаджувати на комунальних рахунках», — прокоментував Голова Держенергоефективності Валерій Безус.

Держенергоефективності вже розроблено проєкт рішення щодо продовження Державної програми енергоефективності до 2027 року. Відповідний проєкт постанови внесено до Уряду.

Програма передбачає розширений спектр заходів, а саме  — підтримку підвищення енергоефективності не лише приватних домогосподарств, а й систем централізованого постачання теплової енергії, питної води та водовідведення. Це надасть можливість зменшити використання електроенергії та теплової енергії, а також щорічні втрати питної води.

Закон також усуває технічні перепони, які ускладнювали укладання ЕСКО-договорів, та надає повноцінного характеру розвитку енергосервісу. Цей механізм залучає приватні інвестиції в модернізацію бюджетних установ. Середня річна економія за реалізованими ЕСКО-проєктами становить 35%.

Серед вагомих положень закону також варто вказати такі:

  • квитанції на оплату послуг з розподілу природного газу будуть містити у тому числі інформацію про енергоефективні заходи;
  • великі підприємства зобов‘язані раз на 4 роки проводити енергоаудит, якщо не запроваджено сертифіковану систему енергетичного або екологічного менеджменту. Це сприятиме оптимізації витрат на енергоспоживання;
  • органи державної влади та місцевого самоврядування мають купувати обладнання, що відповідає найвищому класу енергоефективності. Використання саме такого обладнання дозволить в подальшому заощадити більше коштів, аніж закупівля неенергоефективної техніки.

«Термінал» писав, Верховна Рада ухвалила закон №4507 «Про енергетичну ефективність». Документ підтримали 282 депутати.

 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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