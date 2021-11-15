15 листопада в дрібному опті ціни на пальне значно змінилися

За результатами моніторингу ринку нафтопродуктів в Україні 15 листопада 2021 р відзначалося значне коливання роздрібних цін на світлі нафтопродукти та скраплений газ.
За даними інформаційно-аналітичної системи online-моніторингу і аналізу ринків PsycheaFUEL 3.0, середня ціна дрібнооптових поставок бензину А-92 євро змінилася на 0.99% (28 коп/л) до 28.57 грн/л. Вартість дрібнооптових партій бензину А-95 євро за день змінилася на 0.87% (25коп/л) до 29.29 грн/л. Водночас дизельне пальне євро в дрібному опті зросло в ціні на 0.12% (3 коп/л) до 26.94 грн/л.
|Вид пального
|серед., грн/л
|доба, %
|тиждень, %
|30 днів, %
|Бензин А-92 євро
|28.57
|0.99
|0.09
|2.42
|Бензин А-95 євро
|29.29
|0.87
|0.18
|2.44
|Дизельне пальне євро
|26.94
|0.12
|-0.89
|-1.56
Довідково:
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