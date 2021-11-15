Британія закликала європейців об’єднатися проти «Північного потоку-2″

Обновлено: Ноябрь 15, 2021. Тэги: ,

Британія закликала європейців об’єднатися проти «Північного потоку-2″

Міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс закликала європейські країни об’єднатися проти введення в експлуатацію газопроводу «Північний потік-2″ у Балтійському морі.

Про це вона написала у гостьовій статті для газети Sunday Telegraph, повідомляє «Європейська правда».

«Я хочу, щоб наші друзі по всій Європі приєдналися до нас. Це означає, що ми стоїмо разом і, наприклад, захищаємось від будівництва газопроводу «Північний потік-2″, — зазначила міністр.

Трасс вважає, що газопровід загрожує підірвати європейську безпеку, дозволяючи Росії посилити свій вплив на країни, які залежать від її газу.

За її словами, пандемія має нагадувати про важливість різноманітних ланцюгів поставок, щоб уникнути стратегічної залежності від ненадійних партнерів.

Вона відзначила, що «у цей критичний час» слід поглиблювати інвестиційні та торговельні зв’язки з країнами, які дотримуються правил і дозволяють процвітати вільній ринковій економіці.

«Термінал» писав, Газопровід «Північний потік -2″ готовий до запуску. Про це повідомив в ході закритої телефонної конференції з інвесторами заступник начальника департаменту «Газпрому» Алексей Фініков.

 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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