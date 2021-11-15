Британія закликала європейців об’єднатися проти «Північного потоку-2″

Міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс закликала європейські країни об’єднатися проти введення в експлуатацію газопроводу «Північний потік-2″ у Балтійському морі.

Про це вона написала у гостьовій статті для газети Sunday Telegraph, повідомляє «Європейська правда».

«Я хочу, щоб наші друзі по всій Європі приєдналися до нас. Це означає, що ми стоїмо разом і, наприклад, захищаємось від будівництва газопроводу «Північний потік-2″, — зазначила міністр.

Трасс вважає, що газопровід загрожує підірвати європейську безпеку, дозволяючи Росії посилити свій вплив на країни, які залежать від її газу.

За її словами, пандемія має нагадувати про важливість різноманітних ланцюгів поставок, щоб уникнути стратегічної залежності від ненадійних партнерів.

Вона відзначила, що «у цей критичний час» слід поглиблювати інвестиційні та торговельні зв’язки з країнами, які дотримуються правил і дозволяють процвітати вільній ринковій економіці.

«Термінал» писав, Газопровід «Північний потік -2″ готовий до запуску. Про це повідомив в ході закритої телефонної конференції з інвесторами заступник начальника департаменту «Газпрому» Алексей Фініков.