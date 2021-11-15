ГарПок розповів куди спрямує кошти від «зелених» облігацій

Державне підприємство «Гарантований покупець» спрямує отримані від продажу «зелених» облігацій кошти на виплати виробникам електроенергії з відновлюваних джерел.

Про це в коментарі сказав в.о. директора держпідприємства Вадим Улида.

«Всі кошти, отримані від продажу «зелених» облігацій, будуть спрямовані виключно на оплату електроенергії, виробленої з відновлюваних джерел», — сказав він.

Улида додав, що виконання зобов’язань перед «зеленими» інвесторами є ключовим завданням для підприємства, яке має забезпечити повні розрахунки за вироблену енергію з відновлюваних джерел.

«Розвиток зеленої енергетики країни, особливо на тлі світової енергетичної кризи, є одним зі стратегічних напрямків забезпечення енергетичної незалежності країни. Тому своєчасні виплати виробникам «зеленої» електроенергії – це не лише довіра до України з боку бізнесу, а й стратегічна інвестиція в нашу енергобезпеку», — прокоментував Улида.

Раніше «Термінал» писав, Міненерго планує випускати «зелені» облігації для покриття боргів.