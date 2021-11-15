«Газпром» не забронював додаткові транзитні потужності на грудень

Російський «Газпром» не забронював жодних додаткових потужностей для транзиту газу через Україну та не бронював транзитну потужність газопроводу «Ямал-Європа» на грудень — на тлі цього ціни на газ у Європі зросли.

Про це пише Bloomberg.

Так само завершились і минулі аукціони — на жовтень та листопад.

За даними аукціонів, Оператор ГТС України розподілив пропоновані потужності двома маршрутами: на ГВС «Суджа» запропонували 9,8 млн куб. м на добу, 5,2 млн куб. м на добу — на ГВС «Сохрановка».

Але усі вони залишилися незатребуваними.

Крім цього, «Газпром» не бронював на грудень потужності польської ділянки газопроводу «Ямал-Європа» — запропонували 89 млн кубометрів на добу.

Після аукціонів ціна грудневого ф’ючерсу на TTF на біржі ICE Futures зросла до 81,27 євро за МВт-год — тобто до 962 дол. за тисячу кубометрів.

У понеділок торги почались на позначці 947 дол.

«Термінал» писав, ОГТСУ: Обсяг щоденного транзиту російського газу через Україну повернувся до контрактних обсягів.