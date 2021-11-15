Нафтогаз посилює цифрову безпеку у співпраці з Microsoft

Обновлено: Ноябрь 15, 2021. Тэги: , ,

Нафтогаз посилює цифрову безпеку у співпраці з Microsoft

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» проводить інтеграцію сервісів Microsoft 365 з використанням хмарних технологій.

Про це пише пресслужба НАК.

«Microsoft продемонстрував попередній успішний досвід роботи в нафтогазовій промисловості і запропонував конкретні безпекові рішення, що корелюються з нашими обмеженнями, завданнями та ІТ-стратегією», – зазначає директор з інформаційних технологій Нафтогазу Марина Квашніна.

Централізація даних відбувається в межах загальної цифрової трансформації Нафтогазу, що передбачає комплексне впровадження IT-рішень в усіх сферах роботи Компанії та її дочірніх підприємств. Впровадження таких змін відповідає концепції «Споживач — Держава — Постачальник», сфокусованій на максимально ефективному та зручному наданні державних послуг та продуктів державних підприємств для українських громадян у цифровому форматі. Зокрема, вже сьогодні побутові споживачі природного газу мають можливості приєднання до тарифних пакетів ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз України» через додаток «Дія» в онлайн-режимі.

Процес цифровізації Компанії триває з 2018 року, а саме з моменту створення підприємства «Нафтогаз Цифрові Технології» (Naftogaz Digital Technologies) — першого в держсекторі внутрішнього сервісного ІТ-центру, що надає послуги у сфері інформаційних технологій для Нафтогазу та дочірніх підприємств. За понад два роки внутрішній підрядник успішно впровадив систему автоматизованого управління підприємством — SAP, зокрема, модуль для підготовки консолідованої звітності та фінансового планування бізнесу SAP BPC (Business Planning & Consolidation), реалізував проект з автоматизації торгівлі газом (ETRM — Energy Trading Risk Management), впровадив платформу з управління підбором і розвитком персоналу (TMS — Talent Management System).

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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