Нафтогаз посилює цифрову безпеку у співпраці з Microsoft

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» проводить інтеграцію сервісів Microsoft 365 з використанням хмарних технологій.

Про це пише пресслужба НАК.

«Microsoft продемонстрував попередній успішний досвід роботи в нафтогазовій промисловості і запропонував конкретні безпекові рішення, що корелюються з нашими обмеженнями, завданнями та ІТ-стратегією», – зазначає директор з інформаційних технологій Нафтогазу Марина Квашніна.

Централізація даних відбувається в межах загальної цифрової трансформації Нафтогазу, що передбачає комплексне впровадження IT-рішень в усіх сферах роботи Компанії та її дочірніх підприємств. Впровадження таких змін відповідає концепції «Споживач — Держава — Постачальник», сфокусованій на максимально ефективному та зручному наданні державних послуг та продуктів державних підприємств для українських громадян у цифровому форматі. Зокрема, вже сьогодні побутові споживачі природного газу мають можливості приєднання до тарифних пакетів ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз України» через додаток «Дія» в онлайн-режимі.

Процес цифровізації Компанії триває з 2018 року, а саме з моменту створення підприємства «Нафтогаз Цифрові Технології» (Naftogaz Digital Technologies) — першого в держсекторі внутрішнього сервісного ІТ-центру, що надає послуги у сфері інформаційних технологій для Нафтогазу та дочірніх підприємств. За понад два роки внутрішній підрядник успішно впровадив систему автоматизованого управління підприємством — SAP, зокрема, модуль для підготовки консолідованої звітності та фінансового планування бізнесу SAP BPC (Business Planning & Consolidation), реалізував проект з автоматизації торгівлі газом (ETRM — Energy Trading Risk Management), впровадив платформу з управління підбором і розвитком персоналу (TMS — Talent Management System).