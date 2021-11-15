ОГТСУ оголосив тендер на реконструкцію компресорної станції «Бердичів»

Державне підприємство «Оператор газотранспортної системи (ГТС) України» оголосило тендер на реконструкцію компресорної станції «Бердичів» (Житомирська область) очікуваною вартістю 2,089 млрд гривень.
Передають Українські новини з посиланням на систему публічних закупівель ProZorro.
Відповідно до них, виконавець зобов’язується на замовлення Оператора ГТС України виконати: проєктно-вишукувальні роботи; постачання та монтаж технологічного обладнання для забезпечення потреб об’єкта; будівельні роботи, включаючи випробувальні та пусконалагоджувальні роботи, та введення об’єкта в експлуатацію.
Крім того, виконавець зобов’язується підготувати виробничий персонал замовника та здійснити авторський нагляд за будівництвом об’єкта.
Кінцевий термін подання пропозицій – 1 лютого 2022 року.
Аукціон призначено на 9 березня 2022 року.
Термін виконання послуг – до 24 лютого 2024 року.
Оператор ГТС України має намір інвестувати 38,7 млрд гривень в інфраструктуру газотранспортної системи до 2030 року.
Раніше Термінал писав, що в Україні з’явилась перспектива експорту біометану до країн ЄС — ОГТСУ.