ОГТСУ оголосив тендер на реконструкцію компресорної станції «Бердичів»

Обновлено: Ноябрь 15, 2021. Тэги: , ,

ОГТСУ оголосив тендер на реконструкцію компресорної станції «Бердичів»

Державне підприємство «Оператор газотранспортної системи (ГТС) України» оголосило тендер на реконструкцію компресорної станції «Бердичів» (Житомирська область) очікуваною вартістю 2,089 млрд гривень.

Передають Українські новини з посиланням на систему публічних закупівель ProZorro.

Відповідно до них, виконавець зобов’язується на замовлення Оператора ГТС України виконати: проєктно-вишукувальні роботи; постачання та монтаж технологічного обладнання для забезпечення потреб об’єкта; будівельні роботи, включаючи випробувальні та пусконалагоджувальні роботи, та введення об’єкта в експлуатацію.

Крім того, виконавець зобов’язується підготувати виробничий персонал замовника та здійснити авторський нагляд за будівництвом об’єкта.

Кінцевий термін подання пропозицій – 1 лютого 2022 року.

Аукціон призначено на 9 березня 2022 року.

Термін виконання послуг – до 24 лютого 2024 року.

Оператор ГТС України має намір інвестувати 38,7 млрд гривень в інфраструктуру газотранспортної системи до 2030 року.

Раніше Термінал писав, що в Україні з’явилась перспектива експорту біометану до країн ЄС — ОГТСУ.

 

Автор:

(Всего статей: 19312)

РедакцияСвязаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
«
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоты, газ, Компании, Официоз, Торговля, энергетика

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Ваши Имя Фамилия (обязательно):

Ваш контактный телефон:

Ваш E-Mail (обязательно):

Ваше сообщение:

Исправить это! :)

Ошибка:

Как правильно: