УЕБ: Центренерго на біржі закупило вугілля по 3500 грн за тонну

Обновлено: Ноябрь 15, 2021. Тэги: , ,

УЕБ: Центренерго на біржі закупило вугілля по 3500 грн за тонну

ПАТ «Центренерго» на аукціоні на Українській енергетичній біржі 12 листопада придбало 185 тис. тонн енергетичного вугілля газових марок за ринковою ціною 3500 грн/тонн маршрутом «залізнична станція Світлодарське – ст. Лиман – ст. Трипілля Дніпровське».

Про це повідомляється в аукціонному бюлетені за результатами торгів на сайті УЕБ.

Досі державні вугільні компанії продавали ресурс, зокрема, «Центренерго» за фіксованою урядом ціною 2150 грн/тонн.

Про рішення щодо зміни ціни вугілля шахт державної форми власності до рівня 3500 грн/тонн раніше написала екс-глава Міністерства енергетики Ольга Буславець на своїй сторінці у Facebook.

Побічно інформацію Буславець підтвердив голова незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець.

«Сьогодні зустрічався із міністром енергетики Германом Галущенком. Обговорювали питання закупівлі вугілля по 3500 грн для державних шахт із відвантаженням для «Центренерго», у відомстві якого Вуглегірська, Зміївська та Трипільська ТЕС», – повідомив Волинець у соцмережах.

«Термінал» писав, за підсумками жовтня 2021 року на Українській енергетичній біржі проведено 61 торгову сесію у БЕТС та 105 торгових сесій в БЕТС у версії «Electric Power», 165 торгових сесій з продажу необробленої деревини, а також по 4 торгові сесії кожного дня були проведені біржею на короткостроковому ринку природного газу.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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