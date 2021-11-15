УЕБ: Центренерго на біржі закупило вугілля по 3500 грн за тонну

ПАТ «Центренерго» на аукціоні на Українській енергетичній біржі 12 листопада придбало 185 тис. тонн енергетичного вугілля газових марок за ринковою ціною 3500 грн/тонн маршрутом «залізнична станція Світлодарське – ст. Лиман – ст. Трипілля Дніпровське».
Про це повідомляється в аукціонному бюлетені за результатами торгів на сайті УЕБ.
Досі державні вугільні компанії продавали ресурс, зокрема, «Центренерго» за фіксованою урядом ціною 2150 грн/тонн.
Про рішення щодо зміни ціни вугілля шахт державної форми власності до рівня 3500 грн/тонн раніше написала екс-глава Міністерства енергетики Ольга Буславець на своїй сторінці у Facebook.
Побічно інформацію Буславець підтвердив голова незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець.
«Сьогодні зустрічався із міністром енергетики Германом Галущенком. Обговорювали питання закупівлі вугілля по 3500 грн для державних шахт із відвантаженням для «Центренерго», у відомстві якого Вуглегірська, Зміївська та Трипільська ТЕС», – повідомив Волинець у соцмережах.
«Термінал» писав, за підсумками жовтня 2021 року на Українській енергетичній біржі проведено 61 торгову сесію у БЕТС та 105 торгових сесій в БЕТС у версії «Electric Power», 165 торгових сесій з продажу необробленої деревини, а також по 4 торгові сесії кожного дня були проведені біржею на короткостроковому ринку природного газу.