Укренерго отримала висновок Держенергонагляду готовність мереж до роботи в ОЗП 2021-2022 років

НЕК «Укренерго» першою серед компаній електроенергетичного сектору отримала висновок Державної інспекції енергетичного нагляду України про готовність до роботи в осінньо-зимовий період (ОЗП) 2021-2022 років.

Повідомляє Укренерго.

Документ підтверджує, що НЕК «Укренерго» вчасно та у повному обсязі виконала всі заплановані на даний період заходи з підготовки магістральних мереж до роботи в ОЗП. У висновку відзначено, що капітальні та поточні ремонти обладнання підстанцій та ліній електропередачі виконуються у визначені терміни, підстанції забезпечені резервним живленням, а технічні засоби, необхідні для виконання аварійно-відновлювальних робіт, знаходиться у працездатному стані. Підтверджено також готовність устаткування та споруд до роботи в умовах низьких температур та належний стан пожежної безпеки. Технічне обслуговування пристроїв релейного захисту і протиаварійної автоматики, систем зв’язку та засобів диспетчерсько-технологічного управління виконується відповідно до плану.

Ремонтна кампанія «Укренерго» на повітряних лініях виконана за 10 місяців цього року на 120%. Було замінено понад 3 тис. ізоляторів, 47 залізобетонних опор, 70 тонн грозозахисного тросу, розчищено понад 2,3 тис га трас ПЛ від порослі та чагарників.

На підстанціях виконання ремонтів склало 103%. Зокрема, проведено ремонт семи автотрансформаторів 220-750 кВ, двох трансформаторів 35 кВ, 55 вимикачів 220-750 кВ та 333 вимикачів напругою від 154 кВ і нижче, відремонтовано 69 компресорів.

Також, одночасно з ремонтами, відповідно до інвестиційної програми, здійснювалось комплексне технічне переоснащення обладнання мереж із заміною його на сучасне, більш надійне та економічне. Для оперативного відновлення магістральних і міждержавних електричних мереж у разі їх пошкодження внаслідок надзвичайних ситуацій за власні кошти сформований аварійний запас обладнання, паливно-мастильних, будівельних та інших матеріалів на загальну суму майже 50,3 млн грн.

Для оперативної ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій (у разі їх виникнення) розроблено порядок формування оперативних штабів, оціночних комісій та алгоритм дії на різних рівнях управління для усунення наслідків надзвичайних ситуацій при їх виникненні.

В частині оперативно-диспетчерського управління у вересні були проведені міжсистемні протиаварійні тренування за участю оперативного персоналу НЕК «Укренерго», генерації та операторів системи розподілу.

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