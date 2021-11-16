2021-11-16: Ціни на нафту знову зростають

Обновлено: Ноябрь 16, 2021. Тэги: , , ,

2021-11-16: Ціни на нафту знову зростають

Нафтові ціни ростуть сьогодні у відсутності заяв США про намір приступити до продажу сировини зі стратегічного резерву (Strategic Petroleum Reserve, SPR), якого чекав ринок.

Передає Investing.

Лідер демократичної більшості в Сенаті Чарльз Шумер в минулі вихідні закликав президента Джо Байдена почати продаж нафти з SPR, зазначивши, що американцям, які зіткнулися зі стрибком цін на бензин, потрібна негайна допомога. Міністр енергетики США Дженніфер Гренхолм повідомила CNN, що Байден розглядає доступні йому інструменти, в тому числі продаж нафти зі стратегічного резерву.

Вартість січневих ф’ючерсів на нафту Brent на Лондонській біржі ICE Futures на 7:28 за Києвом становила $82,79 за барель, що на $0,74 (0,9%) вище ціни на закриття попередньої сесії. За підсумками торгів у понеділок ці контракти подешевшали на $ 0,12 (0,2%) — до $82,05 за барель.

Ціна ф’ючерсів на нафту WTI на грудень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) становила на цей час $81,44 за барель, що на $0,56 (0,69%) вище підсумкового значення попередньої сесії. На закриття торгів у понеділок вартість цих контрактів збільшилася на $0,09 (0,1%) і склала $ 80,88 за барель.

Раніше Термінал писав, що ціни на нафту знижуються на тлі погіршення прогнозу ОПЕК щодо попиту.

 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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