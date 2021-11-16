Центренерго законтрактувало 1,5 млн тонн вугілля для проходження зими

ПАТ «Центренерго» законтрактувало 1,5 млн тонн вугілля, що дозволить йому взимку успішно виконати функцію балансування енергетичної системи України в умовах пікових навантажень та не допустити так званих «віялових» відключень електроенергії.

Повідомляє Центренерго.

Компанією законтрактовано 1,5 млн тонн вугілля, що дозволить компенсувати нестачу ресурсу від державних шахт. Імпортні поставки відбуваються залізничним та морським шляхами. Якщо йдеться про залізницю, то це Казахстан (законтрактовано 663 тис тонн) та Польща (300 тис тонн). Решта вугілля йде морем зі Сполучених Штатів Америки та Австралії.

Вже 19 листопада компанія очікує прибуття морським шляхом партії високоякісного вугілля зі Сполучених Штатів Америки в обсязі 60,5 тис тонн.

Таким чином, обсяг законтрактованого вугілля достатній, аби в зимовий період виконати головну функцію Центренерго — збалансувати енергетичну систему України та не допустити так званих «віялових» відключень електроенергії.

Читайте у Терміналі: Відключень світла и тепла не буде — Президент України.