Ціни газових ф’ючерсів в Європі знову досягли $1000

Вартість ф’ючерсів на газ в Європі на торгах вівторка вперше з 27 жовтня досягла 1000 доларів за тисячу кубометрів, свідчать дані ICE Futures.
Передає Прайм.
Ціна найближчих — грудневих ф’ючерсів на газ за індексом голландського TTF, самого ліквідного європейського хаба, на відкритті торгів склала 983 долари — а в останні години тримається на рівні, близькому до 1000 доларів, і досягала максимуму в 1001,9 долара за тисячу кубометрів, що на 6,3% вище розрахункової ціни понеділка — 942,3 долара.
При цьому в порівнянні з п’ятницею ця ціна в понеділок зросла більш ніж на 5%. Вплинути на це могли результати місячних аукціонів: Газпром напередодні не забронював на грудень потужності газопроводу «Ямал — Європа» і газотранспортної системи України для додаткового транзиту газу.
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