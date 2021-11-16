Нафтогаз долучено до процесу сертифікації оператора Північного потоку-2

Федеральне мережеве агентство Німеччини (BundesNetzAgentur, BNetzA) задовольнило заявку Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» на участь в процесі сертифікації оператора газопроводу «Північний потік-2».

Повідомляє Нафтогаз.

«Ми вітаємо рішення BNetzA та готові надати регулятору свою юридичну позицію вже найближчим часом. Вона ґрунтується на тому, що «Північний потік-2» не може бути сертифікований без забезпечення його повної відповідності європейському і міжнародному законодавству. Розраховуємо на те, що BNetzA врахує наші аргументи належним чином», — сказав голова правління Нафтогазу Юрій Вітренко.

Голова правління Нафтогазу додав, що «Північний потік-2» не відповідає цілій низці вимог європейського законодавства. Його оператор знаходиться в залежності від Газпрому, не забезпечено доступ інших замовників до транспортування газу через «Північний потік-2» на всій протяжності газогону (від початкової точки в Росії до кінцевої в Німеччині), як цього вимагає законодавство.

«Запуск «Північного потоку-2» підсилить домінуюче становище Газпрому та завдасть удару по конкуренції на ринках Словаччини, Угорщини, Чехії, Австрії та інших європейських країн. Регулятор має це врахувати», — зазначив Юрій Вітренко.

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