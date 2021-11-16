Сербія планує збільшити закупівлі газу в РФ

Обновлено: Ноябрь 16, 2021. Тэги: , ,

Сербія планує збільшити закупівлі газу в РФ

Влада Сербії в майбутньому планує збільшити закупівлі природного газу в Росії до 3 мільярдів кубічних метрів на рік, заявив президент Сербії Олександр Вучич.

Передає Прайм.

Сербський лідер раніше у вівторок заявив, що 24 листопада планує поїздку до Москви, а 25 листопада очікує зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним. За словами сербського лідера, головною темою стане постачання Сербії природним газом.

Він уточнив, що тільки виробництво додаткових обсягів електроенергії в зимовий період обходиться Сербії в 1,8 мільйона кубічних метрів газу на добу.

«У (підземному сховищі газу – ред.) Банатскі-двір, щоб не витрачати народні гроші, ми витратили 102 мільйони кубічних метрів газу, зараз наші резерви – 161 мільйон кубометрів. Зі страшною швидкістю витрачаємо те, що ми збирали», — заявив президент журналістам.

На переговорах з керівництвом Росії він очікує вирішення трьох питань: ціни газу, обсягів, термінів дії договору і його гнучкості.

«Ми повинні отримати обсяги газу понад 3 мільярди кубічних метрів, але повинні мати і гнучку ціну. Ми повинні будувати сховища, щоб можна було купити 3 мільярди кубометрів, а витратити 3,5 мільярда, наприклад, за шість років, а що, наприклад, якщо договору на такий термін не буде?»,- сказав Вучич.

Раніше Термінал писав, що с 1 января Газпром начал поставлять газ в Сербию.

Автор:

(Всего статей: 19324)

РедакцияСвязаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоты, газ, Компании, Официоз, Торговля, энергетика

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Ваши Имя Фамилия (обязательно):

Ваш контактный телефон:

Ваш E-Mail (обязательно):

Ваше сообщение:

Исправить это! :)

Ошибка:

Как правильно: