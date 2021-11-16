Сербія планує збільшити закупівлі газу в РФ

Влада Сербії в майбутньому планує збільшити закупівлі природного газу в Росії до 3 мільярдів кубічних метрів на рік, заявив президент Сербії Олександр Вучич.

Передає Прайм.

Сербський лідер раніше у вівторок заявив, що 24 листопада планує поїздку до Москви, а 25 листопада очікує зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним. За словами сербського лідера, головною темою стане постачання Сербії природним газом.

Він уточнив, що тільки виробництво додаткових обсягів електроенергії в зимовий період обходиться Сербії в 1,8 мільйона кубічних метрів газу на добу.

«У (підземному сховищі газу – ред.) Банатскі-двір, щоб не витрачати народні гроші, ми витратили 102 мільйони кубічних метрів газу, зараз наші резерви – 161 мільйон кубометрів. Зі страшною швидкістю витрачаємо те, що ми збирали», — заявив президент журналістам.

На переговорах з керівництвом Росії він очікує вирішення трьох питань: ціни газу, обсягів, термінів дії договору і його гнучкості.

«Ми повинні отримати обсяги газу понад 3 мільярди кубічних метрів, але повинні мати і гнучку ціну. Ми повинні будувати сховища, щоб можна було купити 3 мільярди кубометрів, а витратити 3,5 мільярда, наприклад, за шість років, а що, наприклад, якщо договору на такий термін не буде?»,- сказав Вучич.

Раніше Термінал писав, що с 1 января Газпром начал поставлять газ в Сербию.