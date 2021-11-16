Відключень світла и тепла не буде — Президент України

Попри світову енергетичну кризу громадяни України будуть забезпечені електроенергією й теплом. Про це заявив Президент Володимир Зеленський у відеозверненні до українців.

Повідомляє Інтернет-представництво Президента України.

«По-перше, держава підготувала атомну енергетику. За останні тижні запущено два додаткові блоки: на Рівненській та Запорізькій АЕС. Ще один блок Запорізької АЕС буде запущено у найближчі тижні – до кінця листопада», – зазначив Глава держави.

Крім того, Володимир Зеленський запевнив, що в Україні не буде нестачі вугілля.

«Крім нашого українського вугілля, буде сім кораблів Panamax, які вже прямують і прибудуть до українських портів найближчим часом. Вугілля, яке ми доставляємо морем, повністю закриває потребу енергетичної сфери до кінця цього року. У разі необхідності такі ж наші дії закриють потребу до кінця всього опалювального сезону», – повідомив Зеленський.

Раніше Термінал писав, що до кінця опалювального сезону заборонено відключати подачу газу об’єктам соціальної інфраструктури — прем’єр-міністр України.