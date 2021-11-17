2021-11-17: Ціни на нафту коливаються

Обновлено: Ноябрь 17, 2021. Тэги: , , , , , , , ,

2021-11-17: Ціни на нафту коливаються

Ціни на нафту знижуються на інформації про те, що адміністрація президента США Джо Байдена, що розглядає можливість продажу нафти зі стратегічного резерву (Strategic Petroleum Reserve, SPR), намагається залучити до аналогічних дій Китай.

Про це пише Investing.com.

Як повідомила китайська газета South China Morning Post, Байден під час віртуального саміту з головою КНР Сі Цзіньпіном, який пройшов раніше цього тижня, закликав його також продати нафту із резервів країни. Пекін відкритий до прохання Байдена, але поки що не взяв на себе жодних зобов’язань, пише видання.

«Якщо Китай піде тут на співпрацю зі США, щоб опустити ціни на нафту, можна буде говорити про «ведмежий» фактор для ринку», — зазначає аналітик із сировинного сектору Samsung (KS:005930) Futures Inc. Кім Кванґраї. Тим часом дані Американського інституту нафти (API), опубліковані у вівторок, показали зростання запасів нафти в США за тиждень, що завершився 12 листопада, на 655 тис. барелів. За тиждень раніше запаси впали на 2,485 млн барелів. Запаси на терміналі в Кушингу, де зберігається нафта, що торгується на NYMEX, знизилися минулого тижня, показали дані API. Також зменшились запаси бензину. Офіційні дані про запаси енергоносіїв у США оприлюднять міністерство енергетики країни в середу о 18:30 мск.

Експерти, опитані S&P Global Platts, в середньому прогнозують тижневе зниження запасів нафти в США на 2,5 млн. барелів, бензину — на 100 тис. барелів, дистилятів — на 1,3 млн. барелів.

Вартість січневих ф’ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures до 8:30 мск у середу становить $81,73 за барель, що на $0,7 (0,85%) нижче за ціну на закриття попередньої сесії. За підсумками торгів у вівторок ці контракти подорожчали на $0,38 (0,5%) – до $82,43 за барель. Ціна ф’ючерсів на нафту WTI на грудень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) на цей час знизилася на $0,66 (0,8%2) — до $80,10 за барель. На закриття торгів у вівторок вартість цих контрактів опустилася на $0,12 (0,2%) і становила $80,76 за барель.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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