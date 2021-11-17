Через відсутність палива не працюють 23 блоки ТЕС і ТЕЦ – Укренерго

Обновлено: Ноябрь 17, 2021. Тэги: , ,

Через відсутність палива не працюють 23 блоки ТЕС і ТЕЦ – Укренерго
В Україні через відсутність палива станом на 15 листопада не працювали 23 блоки теплових електростанцій (ТЕС) та теплоелектроцентралей (ТЕЦ) загальною потужністю 7,85 ГВт.

Про це повідомили в пресслужбі НЕК «Укренерго».

«За заявками виробників, через відсутність палива не можуть працювати 23 блоки ТЕС та ТЕЦ загальною потужністю 7,85 ГВт (на ранок 1 листопада – 23 блоки та 1 корпус ТЕС та ТЕЦ загальною потужністю 7,88 ГВт)», — ідеться в повідомленні.

Зазначається, що на 15 листопада в аварійному ремонті також не перебувало жодного блоку ТЕС та ТЕЦ, тоді як на ранок 8 листопада — 4 блоки та 1 корпус ТЕС та ТЕЦ загальною потужністю 0,8 ГВт.

Виробництво на ТЕС за 8-14 листопада порівняно з попереднім тижнем зменшилося на 9,5% (до 812 млн кВт-год) попри збільшення споживання електроенергії. Причиною зниження в Укренерго назвали зростання обсягів виробництва інших видів генерації — АЕС (на 4%), ГЕС (на 19%) та СЕС і ВЕС (на 32,2%).

Автор:

(Всего статей: 19335)

РедакцияСвязаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
«
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоты, газ, Компании, Официоз, Торговля, энергетика

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Ваши Имя Фамилия (обязательно):

Ваш контактный телефон:

Ваш E-Mail (обязательно):

Ваше сообщение:

Исправить это! :)

Ошибка:

Как правильно: