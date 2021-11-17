На РАЕС вдосконалюють безпечну експлуатацію трансформаторів та реакторів

На ВРП-750 кВ Рівненської АЕС фахівці провели пуско-налагоджувальні роботи із впровадження системи захисту від вибуху та пожежі шунтувального реактора типу РОМ-110000/750 виробництва SERGI Transformer Protector.

Про це повідомила пресслужба РАЕС.

Зазначається що система SERGI Transformer Protector слугує для безпечної експлуатації силового маслонаповненого трансформаторного обладнання.

Вона рекомендована також стандартами міжнародної некомерційної організації із забезпечення пожежної, електричної безпеки NFPA (Національної Асоціації Пожежної Безпеки).

«SERGI Transformer Protector є пасивною механічною системою, яка активується лише при виникненні надлишкового тиску в баку шунтуючого реактора під час короткого замикання», — пояснює заступник начальника електричного цеху РАЕС з ремонту Володимир Герчанівський.

За його словами, також при створенні певних умов, система може здійснювати подачу в бак шунтуючого реактора інертного газу (азоту) для витіснення в безпечну зону всіх вибухонебезпечних газів, що запобігає виникнення пожежі на обладнанні.

Монтаж обладнання на шунтуючому реакторі здійснювали фахівці ТОВ «Київська енергетична будівельна компанія». Передбачається, що у межах реалізації заходів КзПБ аналогічними системами впродовж 2022-2023 років мають бути оснащенні всі блочні трансформатори енергоблоків РАЕС.

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