На РАЕС вдосконалюють безпечну експлуатацію трансформаторів та реакторів

Обновлено: Ноябрь 17, 2021. Тэги: ,

На РАЕС вдосконалюють безпечну експлуатацію трансформаторів та реакторів
На ВРП-750 кВ Рівненської АЕС фахівці провели пуско-налагоджувальні роботи із впровадження системи захисту від вибуху та пожежі шунтувального реактора типу РОМ-110000/750 виробництва SERGI Transformer Protector.

Про це повідомила  пресслужба РАЕС.

Зазначається що система SERGI Transformer Protector слугує для безпечної експлуатації силового маслонаповненого трансформаторного обладнання.

Вона рекомендована також стандартами міжнародної некомерційної організації із забезпечення пожежної, електричної безпеки NFPA (Національної Асоціації Пожежної Безпеки).

«SERGI Transformer Protector є пасивною механічною системою, яка активується лише при виникненні надлишкового тиску в баку шунтуючого реактора під час короткого замикання», — пояснює заступник начальника електричного цеху РАЕС з ремонту Володимир Герчанівський.

За його словами, також при створенні певних умов, система може здійснювати подачу в бак шунтуючого реактора інертного газу (азоту) для витіснення в безпечну зону всіх вибухонебезпечних газів, що запобігає виникнення пожежі на обладнанні.

Монтаж обладнання на шунтуючому реакторі здійснювали фахівці ТОВ «Київська енергетична будівельна компанія». Передбачається, що у межах реалізації заходів КзПБ аналогічними системами впродовж 2022-2023 років мають бути оснащенні всі блочні трансформатори енергоблоків РАЕС.

«Термінал» писав, на ЗАЕС та РАЕС завершилися планові інспекції МАГАТЕ.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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